Kinder bauen mit Fantasie Roboter

Elektroschrott zerlegen, der Elektrizität auf die Spur kommen – und am Ende aus alten Gerätschaften kreative Roboter-Kunstwerke schaffen: All das konnten Kinder der beiden sechsten Klassen bei den Projekttagen der Marie-Curie-Realschule in der Neckarstadt-West. Die Bildungseinrichtung trägt seit Langem den Namenszusatz „Die Kulturschule“ – dem wolle man „auch in den schwierigen Corona-Zeiten Rechnung tragen“, betont der Kulturbeauftragte Markus Herrmann. Deshalb startete er das Projekt „MakerBox – Aus Elektroschrott wird Kunst“.

Unter Anleitung der Dozenten Laura Mathes, Chris Binder und Janis Streib von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg machten sich die Kinder an vier Tagen im Technikraum ans Werk. „Sie waren eifrig und konzentriert“, freut sich Herrmann: „Kein Wunder, denn wer hat schon mal Spielzeuge, Computer, Tastaturen und verschiedene andere Elektrogeräte mit Erlaubnis auseinanderbauen dürfen?“

Wichtige Erfolgserlebnisse

Im weiteren Verlauf des Workshops schalteten die Schüler einfache Stromkreise mit Lämpchen und Batterien und testeten kleine Elektromotoren. Als Höhepunkt empfanden sie aber den Bau der Roboter-Kunstwerke. Sie schmückten und verzierten ihre Kreationen, Lämpchen blinkten, manche Roboter bewegten sich sogar. Und jedem einzelnen gaben die Schüler einen Namen und ersannen rund um die Figuren kleine Geschichten, die sie bei der abschließenden Präsentation vortrugen.

Eine der sechsten Klassen war eine inklusive Klasse, die auch Kinder mit Defiziten besuchen. „Dies ist überhaupt nicht aufgefallen“, bemerkt Workshopleiterin Laura Mathes. Markus Herrmann sieht sich darin bestätigt, „ wie wertvoll Projekte wie ,MakerBox’ sind. Alle Kinder kommen gleichermaßen zum Zuge, sie sind kreativ, wertschöpfend und haben Erfolgserlebnisse.“

Laura Mathes blickt schon in die Zukunft: „Die Kinder waren super, wir kommen gerne wieder!“ Hermann kann sich das gut vorstellen: „Es wäre schön, wenn dieses Projekt jedes Jahr in der Klassenstufe 6 durchgeführt werden könnte.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020