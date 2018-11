Kinder beraten Politiker

Oberbürgermeister Peter Kurz klatscht lächelnd mit einigen Kindern ab, das sehen andere und stürzen nach vorn, sie wollen auch abklatschen. Doch Kurz hört auf, bei 150 kleinen Teilnehmern beim Kindergipfel 2018 würde es zu lang dauern – schließlich wollten die Lokalpolitiker und Vertreter diverser Institutionen zum Schluss der Veranstaltung noch die Ergebnisse der Arbeitsgruppen besprechen.

Eröffnet wurde der Kindergipfel in der Kunsthalle mit einem Song, der Titel „Ideen im Kopf“ wurde von drei Kindern aus dem Jugendhaus Herzogenried auf einer Bühne vorgetragen, sie hatten ihn zusammen mit Eva Schulz-Brüggemann von der Jugendförderung der Stadt geprobt.

Gewünscht: Saubere Toiletten

Carla Sheedy und Marie Graske von den „Falken“ Mannheim interviewten dann Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb und Jan Sichau vom Stadtjugendring. Dabei wollten die Mädchen wissen, wieso es den Kindergipfel gibt. Die Bürgermeisterin: „Die Kinder sollen gehört werden und sich an der Entwicklung der Stadt beteiligen.“ Sichau antwortete: „Es geht darum, dass die Politik zuhört.“ Weiter fragten die Mädchen, ob gute Noten für die Berufe der beiden Erwachsenen nötig sind. Freundlieb erklärte, dass dazu mehr nötig ist: „Ein Bürgermeister muss neugierig sein und offen für das, was Bürgern am Herzen liegt.“

Freundlieb betonte auch: „Ich bin hier, weil ich finde, dass ich Beratung brauche.“ Und die gab es, nachdem sich die Acht- bis 13-Jährigen eineinhalb Stunden zurückgezogen hatten, um über die Themen „Raum zum Spielen“, „Verkehr und Umwelt“, „Freizeitangebote“ und „Schulen“ zu reden. Vor Politikern und Vertretern vieler Institutionen stellten die Kinder ihre Ideen und Wünsche vor, wobei es lautstarken Applaus gab. Beispielsweise waren dies bei „Schulen“: „Saubere Toiletten in verschiedenen Größen“, „Kiosk und Bäcker, damit man sich etwas zu Essen kaufen kann“, „an jeder Schule jährlich einen Teamgeist-Tag, damit es weniger Streit gibt“, „WLan, damit mit dem Computer Matheaufgaben gelöst werden können“ und „Klettergerüste“.

Politische Mitarbeit üben

Bereits im Vorfeld hatten Kindergruppen Präsentationen entwickelt. So probten die Pfadfinder ein Theaterstück zum Thema Umwelt und Verkehr, die DLRG-Jugend hatte eine Umfrage zum Thema Schwimmen gemacht und Schüler aus der Neckarstadt beschäftigen sich mit dem Thema Müll. Oberbürgermeister Peter Kurz erhielt ein dickes Weißbuch, in dem alle Anliegen für eine kinderfreundliche Stadt festgehalten wurden. Dieser lobte die Arbeitsgruppen: „Ihr habt an verschiedene Kinder und nicht nur an euch selbst gedacht, zum Beispiel Kinder mit Behinderung sowie junge und ältere Kindern. Das hat uns sehr gut gefallen.“ Nun werde überlegt, wie einzelne Projekte konkret gestaltet werden können.

Der erste Kindergipfel fand 2014 statt und hatte einen starken Bezug zu Stadtteilen. Dies wird inzwischen durch Stadtteilversammlungen abgedeckt, wo es auch um die Belange der jungen Mitbürger geht. Beim aktuellen Kindergipfel sollte es um stadtweite Themen gehen. Ziel ist auch, dass die Kinder lernen, mit unterschiedlichen Interessengruppen Lösungen zu finden und erfahren, dass sie Politik gestalten können. Dazu erklärt Elina Brustinova, Vorsitzende des Stadtjugendrings: „Die Beteiligung junger Menschen will gefördert und geübt sein, und das nicht nur aufseiten der Kinder und Jugendlichen, sondern auch aufseiten politisch Verantwortlicher.“ Die Stadt organisiert dafür auch Jugendgipfel. Laut Oberbürgermeister setzt die Stadt mit dem Kindergipfel die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen auf kommunaler Ebene um, dazu gehöre das Recht auf Beteiligung.

