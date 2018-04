Kinder erleben Abenteuer

Anzeige

Fragen stellen, ausprobieren, experimentieren und in Mannheim auf Entdeckungsreise gehen – das alles bietet die Agenda Aktion Mannheimer Kindern und Jugendlichen vom 2. Mai bis Ende Oktober. Die Aktion ist die Fortsetzung des bisherigen Agenda Diploms.

Los geht es mit zwei neuen anmeldepflichtigen Aktionen bereits am Samstag, 5. Mai: Beim ersten „MobilitätsTestival“ im Lindenhof werden verschiedene Möglichkeiten der Fortbewegung vorgestellt – vom Lastenrad bis hin zu CarSharing – außerdem lässt sich die eigene Geschicklichkeit bei zahlreichen Mitmachaktionen testen. Und auf der Schönau geben an diesem Tag die Royal Rangers zum ersten Mal für die Aktion Einblick in ein Pfadfinderlager. Ob beim Umgang mit Säge und Beil oder beim Anfachen eines Kochfeuers, zehn Kinder können einen Abenteuer-Nachmittag erleben.

Grundprinzip bleibt gleich

In diesem Jahr hat sich beim Nachhaltigkeitsprogramm der Stadt einiges geändert: Neben dem neuen Namen Agenda Aktion statt Agenda Diplom hat das Team das Programmheft überarbeitet und den Zeitraum der Angebote ausgeweitet. In diesem Jahr können Kinder und Jugendlichen bis Ende Oktober an den Programmen der Agenda Aktion teilnehmen. Und die jungen Tüftler und Forscher werden bereits ab vier Stempeln, die sie bei der Teilnahme an einer Aktion sammeln, mit einer Urkunde belohnt. Bei der Agenda Aktion geht es also weiterhin darum, dass die Kinder und Jugendlichen sich mit Neugier, Experimentierfreude und Erfindungsgeist auf Entdeckungsreise begeben.