Kinder hierzulassen „zerreißt mir das Herz“

Als nach den Winterferien wieder die Schule startete, blieb in der 6c der Kepler-Gemeinschaftsschule in K 5 ein Platz leer: der des elfjährigen Rexhep. Er fehlt auch als Torhüter der D1-Fußballjugend beim VfR Mannheim. Im Kinderhaus St. Michael in der Neckarstadt-West vermissen Erzieher und Kinder die sechsjährige Leandra. Und Arbeitskollegen im Johannes-Calvin-Haus Neckarau für geistig und

...