Kinder im Herzogenriedbad sexuell belästigt - 62-Jähriger festgenommen

Das Amtsgericht Mannheim hat Haftbefehl gegen einen 62-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs in drei Fällen erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sprach der Mann am Freitag, 1.Juni 2018, kurz nach 19 Uhr im Herzogenriedbad in Mannheim ein zwölfjähriges, ein 13-jähriges Kind und eine 14-jährige Jugendliche an. Als die Minderjährigen neben ihm standen, habe er sie gefragt, ob sie mit ihm schlafen wollten. Außerdem habe er ihnen sein entblößtes Genital gezeigt.

Eine Badeaufsicht sei aufgrund des Aufruhrs auf den Beschuldigten aufmerksam geworden und habe die Polizei verstädnigt. Der 62-jährige Deutsche wurde auf einem Parkplatz des Herzogenriedparks vorläufig festgenommen. Er habe erheblich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden.

Auch sexuelle Handlungen vor Kindern werden nach dem Gesetz als Kindesmissbrauch gewertet, teilte Sandra Utt, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim, auf Anfrage mit. Der Mann wurde am Samstag, 2. Juni 2018, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei tateinheitlichen Fällen dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen den Mann Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.