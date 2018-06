Kinder schützen die Umwelt

Anzeige

Kleine Umweltschutz-Detektive von der Kita im Zwickauer Weg begaben sich auf die Spuren des Wasserverbrauchs, die Krippe in F 7 kochte regional sowie saisonal und die Schüler der Gustav-Wiederkehr-Grundschule verwendeten altes Zeitungspapier bei einem Kunstprojekt wieder. Zahlreiche weitere Projekte setzten Kinder und Jugendliche bei dem Umweltpreis „Heldentaten für das Klima“ der Klimaschutzagentur um – insgesamt 36 Projekte wurden eingereicht, so viele wie noch nie. 900 Teilnehmer von Kindergärten, Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen befassten sich mit dem Umweltschutz. Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) hat die engagierten Kinder am Mittwoch mit Preisen belohnt.

In der Kategorie weiterführende Schulen erhielten gleich vier Beiträge den Hauptpreis in Höhe von 200 Euro: Die Schüler der 8a der Geschwister-Scholl-Realschule gaben ihr Wissen an Fünftklässler weiter. „Wir haben ihnen erklärt, was Klimawandel ist und zusammen gekocht“, erzählen Jessicka und Kira. „Es ist toll, dass wir einen der ersten Plätze gemacht haben,“ freut sich der 13-jährige Olaf. Seiner Mitschülerin Jessicka ging es nicht nur ums Gewinnen: „Wir sind stolz auf uns. Selbst wenn wir nicht gewonnen hätten, wären wir stolz, weil wir den Fünftklässlern etwas beigebracht haben“, sagt die 14-Jährige.

Auch das Karl-Friedrich-Gymnasium, das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium, das einen eigenen Fair-Trade-Laden umsetzte, sowie das Ursulinen-Gymnasium bekamen den Hauptpreis. „Zehntklässler haben Grundschülern gezeigt, wie beispielsweise aus Windrädern Energie gewonnen wird“, erklärt die Umweltbeauftragte des Ursulinen-Gymnasium Eva Oettinger. Sie weiß auch schon, wofür die Schule das Geld einsetzt: „Für ein Schulgartenprojekt, dafür brauchen wir neue Sachen.“ Die Kinder der Evangelischen Kita Unionstraße befassten sich ein Jahr lang mit Bienen und ergatterten damit den Hauptpreis. Auch die Umweltschutz-Detektive konnten sich über den Hauptpreis freuen.