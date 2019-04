Frau Grimmer, was bedeutet es für Kinder, wenn ein Elternteil psychisch erkrankt?

Yvonne Grimmer: Eine solche Erkrankung belastet häufig die ganze Familie. Kinder sind stets mitbetroffen. Oftmals können sie Symptome nicht verstehen. In vielen Familien wird über psychische Probleme nicht gesprochen, weil man Kinder schonen möchte. Solcherart Schweigen bedeutet, dass Mädchen und Jungen mit ihren Sorgen und Ängsten allein bleiben, sich für die Krankheit mitverantwortlich fühlen und Schuldgefühle entwickeln. Andere Söhne oder Töchter versuchen, in der Belastungssituation ihrerseits zu unterstützen, indem sie im Haushalt helfen, Besorgungen übernehmen. Dadurch entstehen Überforderungssituationen – insbesondere bei einem Rückzug von gleichaltrigen Freunden.

Wie kann Kindern in solch einer schwierigen Situation geholfen werden?

Grimmer: Das Wichtigste ist, in altersgemäßer Weise über die psychische Erkrankung und all das, was aufwühlt, zu reden – vor allem in der Familie, aber auch mit einer Vertrauensperson. Inzwischen helfen dabei kindgerechte Bücher. Beispielsweise „Sonnige Traurigtage“ oder „Annikas andere Welt“. Außerdem gibt es ein Spezial der „Sendung mit der Maus“. Dieser Film über die „unsichtbare Krankheit“ stellt seelisch kranke Kinder in den Mittelpunkt.

Gibt es besondere Anlaufstellen?

Grimmer: Ja! Seit einigen Jahren die Mannheimer Initiative für Kinder psychisch erkrankter Eltern – kurz „MaIKE“. Außerdem begleiten „Kisiko“ und „Hilfkids“, wenn ein Elternteil suchtkrank ist. wam

Das Interview wurde telefonisch geführt und zur Autorisierung vorgelegt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019