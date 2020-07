Unter dem Motto „Platz da für die nächste Generation“ lädt die Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim am Sonntag, 19. Juli, zu einer Fahrrad-Demonstration für Kinder und Familien ein. Die Mannheimer haben sich mit ihrer Aktion dem Bündnis Kidical Mass (abgeleitet von Critical Mass, also kritische Masse) angeschlossen, das sich dafür einsetzt, Kinder sicher und selbstständig mit dem Fahrrad durch die Stadt zu geleiten.

Kristina Schaum, Musiklehrerin der Schule, hat zu der Aktion ein Lied geschrieben und mit Kindern der Umwelt-AG der Schule aufgenommen. „Platz da für die nächste Generation, Platz da, hier kommt sie schon“ singen die Mädchen und Jungen, und sie wollen gleich zeigen, worum es in dem Lied geht: „Kinder brauchen eine sichere Infrastruktur, um sich in der Stadt frei mit dem Fahrrad bewegen zu können. Dazu gibt es ein bundesweites Aktionsbündnis, denn nicht nur in Mannheim werden die Rufe nach gut ausgebauten Radwegen und einer Reduzierung des Autoverkehrs immer lauter“, teilt die Schule mit.

Kristina Schaum fährt selbst fast ausschließlich mit dem Rad. Als sie gefragt wurde, ob sie nicht die Kidical Mass mit organisieren wollte, sagte sie schnell zu. Während einer Projektwoche habe sie festgestellt, dass in Mannheim viele Dinge zu tun seien: „Kinder werden im Verkehr leicht übersehen und als Teilnehmer nicht Ernst genommen – es ist erschreckend, wie rücksichtslos manche Autofahrer agieren“, sagte sie.

Im Februar entstand der Song „Platz da“. „Plötzlich hatte ich die Töne zu unserem Slogan im Kopf, der Refrain entstand und nach und nach kamen dann noch die Strophen dazu“, beschreibt sie den Entstehungsprozess. Ihren Kollegen Sebastian Kraus beauftragte sie mit der Produktion des Playbacks. Er leitete dann auch die Gesangsaufnahmen. Die Umwelt-AG machte als Chor mit: Und obwohl die meisten der fünf Kinder zum ersten Mal vor einem Mikrofon standen, arbeiteten alle hochkonzentriert mit. „So konnten die Aufnahmen noch erfolgreich abgeschlossen werden, bevor Corona für die Schulschließung sorgte“, teilt die Schule mit.

Bei der Pop-Up-Bike-Lane des ADFC Ende Juni war das Kidical- Mass-Team dabei und präsentierte das Lied erstmals der Öffentlichkeit. Kristina Schaum saß bei dieser Aktion in einem Lastenrad und spielte eine akustische Fassung auf der Ukulele. Am 5. Juli war sie bei „Rockt zu Hause“ im Capitol zu Gast und konnte bei Sascha im Quadrat die Bühne rocken und auf das Thema aufmerksam machen: „Ich wünsche mir, dass irgendwann alle mit dem Song auf den Lippen gut gelaunt auf ihrem Rad durch die Stadt brausen können“, so die Musiklehrerin.

Die nächste Gelegenheit, das Lied zu hören und mitzusingen, gibt es am Sonntag, 19. Juli. Die Schule ruft alle Interessierten dazu auf, bei der Demonstration mitzufahren. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Wasserturm auf der Parkseite. baum/zg

