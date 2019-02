Kinder wollen saubere Plätze

150 Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren haben sich beteiligt und über Politik diskutiert. Vier Themen standen im Mittelpunkt: Schulen, Verkehr und Umwelt, Raum zum Spielen und Freizeitangebote. Jetzt hat eine Gruppe die Ergebnisse im Gemeinderat vorgestellt.

In der Sitzung wurden die Ergebnisse des Kindergipfels und das dabei erarbeitete Weißbuch den Mitgliedern des Gemeinderats vorgestellt. Ziel war dabei, dass die Anliegen und Vorschläge der Kinder für ein kinderfreundliches Mannheim sichtbar werden und nach dem Kindergipfel von Erwachsenen und Kindern aufgegriffen und – wenn möglich – umgesetzt werden. „Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass bei Entscheidungen die Interessen der Kinder gezielt betrachtet und Kinder gehört werden müssen“, erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz nach der Präsentation der Kinder im Gemeinderat.

Nicht alles ist machbar

Die Stadträte dankten den Kindern für ihr Engagement. Sie kündigten an, die Ergebnisse des Kindergipfels nicht „nur“ zur Kenntnis zu nehmen. Allerdings wiesen einige Stadträte auch darauf hin, dass nicht alle Wünsche aus dem Kindergipfel umgesetzt werden könnten, manche aber bereits umgesetzt seien und dass andere Vorschläge von der Verwaltung oder den Gemeinderatsmitgliedern zum Beispiel im Rahmen der Etatberatungen in den Gemeinderat eingebracht und dann auch beschlossen werden könnten.

Bei dem Kindergipfel hatten Gruppen aus Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen, Hortgruppen, Jugendhäusern, Vereinen und aus Verbänden ihre Anliegen und Vorschläge für ein kinderfreundliches Mannheim zur Diskussion gestellt. Mitglieder des Gemeinderates, Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Mitglieder aus Vereinen und Verbänden hörten den Kindern zu. Nach anschließender Diskussion wurden die Anliegen und Vorschläge, die alle Kindergruppen gemeinsam am wichtigsten fanden, als „Kernaussagen“ in ein Weißbuch eingetragen.

In der Zusammenstellung wird schnell deutlich, dass die Kinder vor allem Räume fordern, in denen sie ihre Freizeit sinnvoll gestalten können und das in einer kindgerechten Umgebung, die auch Rückzugsorte bietet. Die Gestaltung und Ausstattung von Spielplätzen oder Schulhöfen ist den Kindern zudem sehr wichtig. Dabei spielt auch das Thema Sauberkeit eine große Rolle und das nicht nur auf Spielplätzen, sondern in der ganzen Stadt.

Sicherer Schulweg

Ein weiteres wichtiges Thema der Kinder ist demnach die Verkehrssituation. Weniger Autos und mehr öffentlicher Personennahverkehr sowie ein sicherer Schulweg stehen hier ganz oben in der Liste der Forderungen.

Von Februar bis April 2019 wird das „68Deins! Kinder- und Jugendbüro“ die Kindergruppen besuchen und berichten, was bis dahin aus den Ideen und Anliegen der Kinder geworden ist. Zudem soll im 1. Quartal 2019 die Dokumentation des zweiten Mannheimer Kindergipfels mit allen Anliegen und Ideen der Kindergruppen vorliegen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019