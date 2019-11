Kinderausstellung für Erwachsene

Sie ist derzeit die große Attraktion für Kinder – die Mitmach-Ausstellung „Alles mit der Zeit“ in den Reiss-Engelhorn-Museen. Spielerisch widmet sie sich dem Thema Zeit, führt von den Tiefen des Urwaldes über ein Labor sowie den Trubel einer Stadt mit Uhrmacherwerkstatt bis ins Weltall. Die Besucher lösen den Urknall aus, springen mit einer Zeitmaschine von der Vergangenheit in die Zukunft und treffen Albert Einstein. Außerdem begegnen sie Berufen, in denen die Zeit eine wichtige Rolle spielt. Das alles kann aber nicht nur ein Erlebnis für junge Museumsbesucher sein. Deswegen bieten die Reiss-Engelhorn-Museen am Mittwoch, 20. November, ab 14.30 Uhr eine Führung für Erwachsene an. Die Veranstaltung gehört zur Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“ und klingt bei Kaffee und Kuchen aus. Daher ist eine Anmeldung nötig: 0621/2 93 31 50. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.11.2019