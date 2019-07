Kinderbibelcamp in Neuostheim

„Robin Hood – Abenteuer im Sherwood Forest“: Unter diesem Motto steht vom 1. bis 4. August das Kinderbibelcamp „Kibicamp“, an dem zum Start der Sommerferien auf der großen Sommerwiese der Freien Baptistengemeinde in Neuostheim rund 100 Grundschulkinder teilnehmen können. Neben Wasserschlachten, Theaterspielen, Musik zum Mitsingen und Mittanzen gibt es auch Zeit, zur Ruhe zu kommen und Ermutigung aus der Bibel zu erfahren. Die Kosten für das erste Kind betragen 38 Euro, für zwei Kinder 69 Euro jeweils einschließlich Frühstück, Mittag- und Abendessen. Die Kinder bis sieben Jahren schlafen zu Hause, die großen Grundschulkinder ab acht Jahren dürfen vor Ort zelten. Die Anmeldung läuft bereits auf www.kibicamp.de oder per E-Mail an kibicamp@fbg-ma.de. Dieses Jahr ist das Camp erstmalig exklusiv für Grundschulkinder. Für ältere Kinder bis 16 Jahren gibt es das Mannheimer Sommerlager (www.sola-mannheim.de). pwr

