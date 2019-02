Kinderfete wieder im Rosengarten

Polonaise beim Kindermaskenball des Feuerio im Vorjahr. © Prosswitz

Es war wegen Überfüllung geschlossen, Kinder mussten abgewiesen werden – daraus hat der Feuerio die Konsequenz gezogen: Sein großer Kindermaskenball am Rosenmontag, 4. März, ist in die Variohalle des Rosengartens verlegt. Dort steigt von 14.11 bis 18 Uhr die große Fete, unterstützt vom Knax-Club der Sparkasse sowie Kunsthalle und Reiss-Engelhorn-Museen. Jetzt hat der Kartenvorverkauf begonnen.

Zwei Jahre war der Kindermaskenball im Museum Weltkulturen der Reiss-Engelhorn-Museen zu Gast, doch die Räume erwiesen sich wegen des großen Andrangs als zu klein. Beim Programm machen die Museumsleute weiter mit, denn das Motto „Wer hat an der Uhr gedreht? – Beim Kindermaskenball verfliegt die Zeit im Nu!“ spielt auf die ab Mai geplante Kinderausstellung „Alles mit der Zeit“ an. Schließlich darf beim Kindermaskenball nicht nur gefeiert, getanzt, gesungen und gelacht werden, sondern es gibt mehrere Kreativ-Stationen, um mit Blumen, Tieren und Autos Kunst-Uhren zu gestalten. „Ein ausgezeichnetes Veranstaltungsprogramm für Kinder“, betont daher Kulturbürgermeister Michael Grötsch.

„Paletti“ und Tänze

Rosengarten-Chef Johann W. Wagner freut sich, dass die Veranstaltung „in seine alte Heimat, den Rosengarten, zurückkehrt und diese schöne Tradition fortgeführt werden kann“. Als Förderer ist der von Thomas Kowalski geleitete Freundeskreis Rosengarten dabei, der den Zirkus Paletti engagiert hat. Dazu kommen Tanzvorführungen der „Feuerio-Sternchen“, Musik, Bühnenprogramm sowie eine Maskenprämierung mit Preisen des Knax-Clubs, denn die Sparkasse ist erstmals dabei.

„Was der Feuerio hier für die Kleinen auf die Beine stellt, ist einzigartig in der Region. Am besten gefällt mir, dass auch Kinder aus sozial schwächeren Familien die Möglichkeit bekommen, teilzunehmen: 150 Kinder inklusive Betreuer wurden eingeladen. Daher unterstützen wir dieses Event gerne“, so Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Stefan Kleiber. Tickets für fünf Euro (Mitglieder des Knax-Clubs 2,50 Euro) über www.feuerio.de und bei der Filiale Paradeplatz der Sparkasse. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019