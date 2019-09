Kinderklinikradio feiert zehnten Geburtstag im Capitol

Radio RUMMS, das Kinderklinikradio in der Universitätsmedizin, feiert mit einer Benefiz-Show am Samstag, 14. September, 18 Uhr, im Capitol zehnten Geburtstag. Zu hören gibt’s: Jonathan Zelter (Foto), Markus Sprengler, Ricky Reason und Band, Rouven Gruber, Steffen Nägele, „Heartheaded“, die Penguin Tappers aus Hemsbach, Pia Malo, die Rope Skipperinnen der TSG Seckenheim und ein Vocaloid-Mini-Fan-Konzert. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten. Am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Radio“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. has (Bild: Jansen)

