Kinderkonzert und viele Infos

Bei einem Tag der offenen Tür stellt sich am Sonntag, 7. April, 14 bis 18 Uhr, die Adventistische Bekenntnisschule vor. Die private Grundschule, angesiedelt Auf dem Sand 74 in Käfertal, besteht nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe seit Anfang 2017 und ist auf dem Weg zur staatlichen Anerkennung. Man verstehe Bildung und Erziehung ganzheitlich und lege Wert auf die Vermittlung christlicher Werte, heißt es in einem Flyer. Zum Auftakt des Infotags steht um 14 Uhr ein Kinderkonzert mit Anja Lardi-Schraal auf dem Programm, um 17 Uhr geht es um Nützlinge für den Schulgarten. Weitere Infos unter www.mannheim-adventisten.schule.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019