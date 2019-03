Kindermaskenball im Rosengarten

Der große Kindermaskenball des Feuerio am heutigen Rosenmontag, ist – wegen des riesigen Andrangs in den vergangenen Jahren – in die Variohalle des Rosengartens verlegt worden. Zuletzt war er jeweils in den Reis-Engelhorn-Museen. Nun steigt von 14.11 bis 18 Uhr die große Fete im Rosengarten, unterstützt vom Knax-Club der Sparkasse. Beim Programm machen die Museumsleute weiter mit, denn das Motto „Wer hat an der Uhr gedreht? – Beim Kindermaskenball verfliegt die Zeit im Nu!“ spielt auf die ab Mai geplante Kinderausstellung „Alles mit der Zeit“ an. Schließlich darf beim Kindermaskenball nicht nur gefeiert, getanzt, gesungen und gelacht werden, sondern es gibt mehrere Kreativ-Stationen von Kunsthalle und Reiss-Engelhorn-Museen. Der Freundeskreis Rosengarten ermöglicht einen Auftritt vom Zirkus „Paletti“. Tickets für fünf Euro (Mitglieder des Knax-Clubs 2,50 Euro) im Internet über www.feuerio.de und an der Tageskasse im Rosengarten.

Restlos ausverkauft ist dagegen schon seit Tagen die „Bürgersitzung am Rosenmontag“ Sitzung im Oststadttheater, die wieder viele Perlen der Kampagne aus zahlreichen Vereinen bietet. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.03.2019