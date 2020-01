Kindermusical mit Leuchtvogel Fabi und Prinzessin Mo

Das Kindermusical „Fabi und Mo“ von Pia Scheiring – mit Musik von Stephan Ullmann kommt ins Capitol. Fabi, der Leuchtvogel, und Mo, die Prinzessin, leben im schönen Schlossgarten bei Umbro. Das ist ein mächtiger Baum. Außerdem gibt’s da noch die Blumenschwestern Gebbi und Zyntia. Alles könnte so schön sein – wenn da nicht die Farbräuber wären.

Für das Familienmusical „Fabi und Mo“ am Sonntag, 19. Januar, 16 Uhr, im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/884611 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Familienmusical“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.01.2020