Kindern die Angst nehmen

Und wenn Trost allein nicht reicht, weil sich „Pflaster Paul“ sehr weh getan hat? Hilfe holen! Da bieten sich Geschäfte an, die den Aufkleber „Notinsel“ tragen und sich bereiterklärt haben, Kindern zu helfen, erklärt die Frau vom Jugendrotkreuz. Das Wort „Telefonzelle“ kennt indes keiner der kleinen Zuhörer. Oder man bittet Erwachsene, per Handy den Notruf zu wählen. „Aber nie mit fremden Erwachsenen mitgehen, diese Regel bleibt immer bestehen“, schärft sie den Kindern ein, zeigt ihnen einfache Verbände oder wie man Pflaster klebt.

Wie man Hilfe holt

Auch wenn es nicht auf dem Spielplatz passiert ist, sondern es der Mama zu Hause plötzlich nicht gut geht – „auch Kinder dürfen Hilfe rufen“, betont sie. Weil der Mann am anderen Ende der Telefonleitung aber wissen muss, wo die Hilfe hinsoll, fragt sie gleich mal, ob alle ihre Adresse wissen. Das klappt prima. Also muss sie nur noch ganz deutlich sagen, dass man nicht den Hörer auflegen (heute besser: Den roten Knopf drücken) soll, solange der Mann vom Notruf noch Fragen hat.

Derweil ist im Hof des Kinderhauses Werner Ost mit dem Rettungswagen vorgefahren. Der 69-jährige Sanitäter, seit 1988 beim Roten Kreuz in mehreren Funktionen engagiert, ist seit fünf Jahren mit dem Rettungswagen zu Kindergärten unterwegs – ehrenamtlich, mehrere Vormittage in der Woche. „Wenn ich danach in die Kinderaugen schaue und sehe, dass sie keine Angst mehr haben, dass sie Vertrauen gefasst haben – dann weiß ich, es lohnt sich, so früh aufzustehen“, betont Ost.

Kaum öffnet er die Türen des Fahrzeugs, so klettern alle hinein, umringen die Trage. Ost erklärt den „Mundstaubsauger“, die Sauerstoffflaschen und das Gerät, bei dem „der Doktor sehen kann, wie stark dein Herz pumpt“. Die Kinder sind fasziniert, überwinden immer mehr ihre Scheu, greifen zu, fassen an – und lachen vergnügt, als Ost die Trage in der Höhe verstellt oder ihnen gar erlaubt, auf ihr zu schaukeln. Natürlich bekommen sie auch „das große Geheimnis“ zu sehen, das jeder Rettungswagen dabei hat: ein Tröst-Teddy. „Bekommen Erwachsene nicht, nur Kinder“, sagt Ost augenzwinkernd. Sehr geschickt umschifft er die Situation, als ein Mädchen wissen will, wofür eine bestimmte rote Plastikbox ist. „Sachen zum Kühlen, wenn sich jemand arg weh gemacht hat“, sagt er. Tatsächlich lautet die Aufschrift „Rettungsbox für abgetrennte Gliedmaßen“.

„Die machen das sehr, sehr kindgemäß“, lobt daher Erzieherin Ulrike Ginkel: „Es hilft den Kindern, dass sie die Angst verlieren, dass ihr Selbstbewusstsein gestärkt wird“, begrüßt sie das Programm vom Roten Kreuz. „Ich bin so glücklich, dass es Menschen wie Herrn Ost und seine Kolleginnen gibt, die den Kindern mit so viel Herz, Liebe und Verständnis, Ängste vor Rettungseinsätzen nehmen“, dankt Heidrun Back, die Leiterin des Kinderhauses: „Solche Erwachsene sind es, die unsere Kinder in der heutigen Zeit brauchen!“

