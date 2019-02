Kindern kommen die Tränen

Die einen halfen ihrer Lehrerin noch, die Sachen zu packen. Die anderen konnten sich gar nicht mehr von ihr verabschieden, weil sie am vergangenen Freitag krank waren: Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf es Eltern und Viertklässler der Wilhelm-Wundt-Grundschule in Neckarau, dass ihre Klassenlehrerin sie verlassen und an eine andere Schule gehen musste. „Innerhalb eines Tages“ werde eine so gravierende Maßnahme „beschlossen und umgesetzt“, beklagen Eltern in einer Mail ans Staatliche Schulamt (SSA), die dieser Zeitung vorliegt.

„Kinder saßen nach Schulende heulend im Flur. Dies können unter anderem die Horterzieher und Eltern bezeugen“, heißt es in dem Schreiben. Zudem hätten in dieser Situation seitens der Schule Ansprechpartner für die Kinder gefehlt. „Wir wollen uns nicht ausmalen, was in solch einer emotionalen Unruhe alles unter anderem auf dem Nachhauseweg hätte passieren können“, steht in der Mail.

Man sei „schockiert über einen Beschluss des Schulamts, unsere Klassenlehrerin mit sofortiger Wirkung abzuordnen“. Das sei „doch kein Umgang mit Kindern“, beklagen sich die Eltern. Schulrätin Miriam Aakerlund kann die Reaktion der Betroffenen nachvollziehen. „So sollte es natürlich nicht laufen“, stellt sie im Gespräch mit dieser Zeitung klar. Das Schulamt selbst sei für die konkrete Umsetzung aber nicht verantwortlich: „Ich ordne niemanden ab.“ Und „schon gar nicht“ so kurzfristig.

Vorgehensweise „unüblich“

Aufgabe des Schulamts sei es, festzustellen, welche Schulen mit Lehrern besser besetzt seien als andere. Wenn an einer Schule ein Überhang bestehe, an einer anderen aber eine Lücke klaffe, müsse die Behörde für einen Ausgleich sorgen. Das teile man der besser ausgestatteten Schule mit. Danach sei es Aufgabe des betreffenden Leiters, „gewissenhaft zu prüfen“, wer für eine Versetzung in Frage komme. Das könnten auch mehrere Personen sein, die für jeweils wenige Stunden an einer anderen Schule eingesetzt würden. Dass in diesem Fall eine Klassenlehrerin betroffen sei, bezeichnet Aakerlund als unüblich: „Darüber habe ich mich schon ein wenig gewundert.“

Sowohl über diese Personalentscheidung als auch über die Kurzfristigkeit, mit der die Eltern informiert worden sind, werde sie mit dem Schulleiter sprechen, kündigte Miriam Aakerlund an. Sie wolle sich die Gründe dafür erläutern lassen. Für diese Zeitung war der Rektor gestern nicht zu erreichen. bhr

