Das Angebot von Bauhaus in der Eva-Hermann-Straße gehört zur Betreuungsform „Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen“. Nach Auskunft der Stadt gibt es in Mannheim derzeit 34 Angebote dieser Form. Zum Stichtag 1. März 2018 befanden sich 758 Kinder in Kindertagespflege, davon 652 Kinder unter drei Jahren.

Der Lärmschutz ist im Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt. Seit 2011 heißt es dort in Paragraf 22 Absatz 1a: „Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie beispielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, sind im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden.“

Der Bundesgerichtshof merkt in seinem Beschluss vom 22. August 2017 (VIII ZR 226/16) an: „In einem Mehrfamilienhaus sind gelegentlich auftretende Beeinträchtigungen durch Lärm grundsätzlich als sozialadäquat hinzunehmen. Sie begründen nicht ohne weiteres einen Mangel. Dazu zählt auch üblicher Kinderlärm, den das Immissionsschutzrecht grundsätzlich als zumutbar behandelt. Andererseits hat die insoweit zu fordernde erhöhte Toleranz auch Grenzen. Diese sind im Einzelfall zu bestimmen.“ stp