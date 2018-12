Kino-Erlös geht an Neckarstadt Kids

Der Erlös des Ticketverkaufs des Projekts „VRN Mobile Cinema“ ist jetzt übergeben worden. Einräder, Pedasan-Lauftrommeln, Hula-Hoop-Reifen und Gymnastik-Rollmatten gingen an den Verein Neckarstadt Kids für sein Zirkusangebot. Mit dem gesamten Erlös der Kinoreihe in Höhe von rund 1500 Euro wurde das geplante Zirkusangebot in der Neckarschule des Neckarstadt Kids unterstützt. „Neckarstadt Kids ist ein neugegründeter Verein, der sich aus der Nachbarschaft heraus für Kinder- und Jugendliche der Neckarstadt West stark macht“, so Yvette Bödecker, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Das Fahrradkino-Projekt soll es nach Angaben der Betreiber auch 2019 wieder geben. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018