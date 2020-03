Kiosk in der Neckarstadt überfallen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 17.50 Uhr den Kiosk in der Käfertaler Straße 81 überfallen. Wie die Polizei mitteilt, forderte der maskierte Mann unter Vorhalt einer Pistole Bargeld und Zigaretten. Der Kioskbetreiber händigte beides aus. Der Täter flüchtete danach in Richtung „Schafweide“. Sofort nach Bekanntwerden des Überfalls wurden großräumige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Unter anderem waren acht Funkwagenbesatzungen und Kräfte der Bundespolizei an der Fahndung beteiligt. Bisher konnte die Polizei keinen Tatverdächtigen ermitteln. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 1,75 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, sprach akzentfrei Deutsch, trug eine wollene Maskierung, dunkelblauer Jogginganzug, schwarze Pistole. Das Kriminalkommissariat sucht Zeugen unter Telefon 0621/174 4444. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020