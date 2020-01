Kippe löst Brand aus

Der Brand in einem Supermarkt in der Rheinhäuser Straße in der Schwetzingerstadt ist durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe verursacht worden. Das gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Demnach haben die Ermittlungen ergeben, dass ein 29-Jähriger die Kippe auf einen Rollcontainer warf, von wo aus das Feuer schnell auf weitere Container übergriff. Laut Polizei wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Bei dem Brand des Rewe-Marktes waren am Donnerstag vergangener Woche sechs Menschen verletzt worden. Zudem entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 800 000 Euro. Der Markt ist nach wie vor geschlossen. Im Zuge der Löscharbeiten mussten sowohl der Markt und das direkt betroffene Gebäude als auch eine angrenzende Immobilie evakuiert werden. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Zusätzlich war die Freiwillige Feuerwehr Neckarau im Einsatz. pol/mics

