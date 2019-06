Die (katholische) Kirche ist am Limit. Wohin man hört, wird der Ruf nach Veränderungen lauter. Es geht um neue Strukturen und Organisationen, es geht um Zahlen und Fakten: Gebäude optimieren, Flächen besser nutzen, Finanzen konsolidieren und einsparen. Es geht um den zunehmenden Mangel an Priestern sowie an Haupt- und Ehrenamtlichen. Die Zahl der Gläubigen geht zurück. Was soll mit all den Kirchen geschehen?

Gleichzeitig geht es um Macht, Missbrauch sowie um Leitungsfragen. Neue Pastoralprogramme werden entwickelt. Wie lässt sich die hohe Zahl an Kirchenaustritten stoppen? Schüler fordern Gesellschaft und Kirche zu mehr Engagement in Sachen Klimawandel heraus. Und die Zahl derer wächst, die mehr Frauen in verantwortungsvollen Ämtern in der Kirche sehen wollen. Kirche am Limit: Überall Herausforderungen. Kirche büßt wohl deshalb auch an Glaubwürdigkeit ein, weil ihr Veränderungen nicht mehr zugetraut werden. Und manche können all das schon nicht mehr hören. Die Grenze des Machbaren scheint erreicht.

Im Glauben steckt das Leben

Das mag auf den ersten Blick Angst machen. Aber mehr Angst habe ich ehrlich gesagt davor, dass Kirche stehenbleibt, nur zurückblickt und die Menschen vor und nach der Grenze aus den Augen verliert. Ich wünsche mir, dass Christen den Auftrag Jesu ganz in den Mittelpunkt stellen: „Geht hinaus in alle Welt und erzählt allen Menschen von mir, eurem Gott.“ Ein Auftrag, der über die Grenzen der Welt gehen soll. Und ich habe so richtig Lust, auf Entdeckungsreise zu gehen: hin zu den Sorgen, Nöten, Freuden und Hoffnungen der Menschen. So richtig Lust habe ich, inspirierende und lebendige Gottesdienste zu feiern und dabei zu spüren, dass wir nicht mutlos sind, sondern dass in unserem Glauben das pralle Leben steckt. Glauben soll wieder als Heimat erlebbar sein. Aber nicht auf harten Kirchenbänken, sondern im Klappstuhl, den ich mitnehmen und überall abstellen kann, wo Gemeinschaft spürbar wird.

Daher spüre ich, dass dieser Platz am Limit genau richtig ist. Grenzen liefern Denkanstöße: Wie soll es weitergehen? Wo will ich hin? Ist das der Weg? Genau dort, wo Welten aufeinanderprallen, sich die Perspektiven verschieben und Umdenken existenziell wird, entsteht etwas. Kirche hat dadurch eine Chance, nicht nur zu überleben, sondern sich zu erneuern.

Neue Haltung benötigt

Zu dieser Erneuerung lädt das Pfingstfest ein, das als Geburtstag der Kirche gilt. Zwei biblische Pfingsterfahrungen verdeutlichen das: So hatten sich beispielsweise die Jünger nach Ostern aus Furcht eingeschlossen, bis Jesus zu ihnen tritt und sagt: „Empfangt den Heiligen Geist! Ich sende euch!“ (Johannes 20, 19-23). Der andere Pfingstbericht in der Apostelgeschichte erzählt von Menschen, die am selben Ort zusammen waren. Da wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt, der in Feuerzungen herabkam. Dadurch wurde eine neue Gemeinschaft gestiftet. Und alle konnten sich plötzlich verstehen.

Das ist, was Kirche auch heute braucht – die Fähigkeit, zu verstehen, sich zu erneuern, aus abgeschlossenen Denk- und Handlungsräumen hinauszutreten und Neues zu wagen. Es braucht eine Haltungs- und eine Handlungsänderung. Und Pfingsten ist die Zeit, Kirche neu zu denken und zu leben.

Karl Jung

Stadtdekan der Katholischen

Kirche in Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.06.2019