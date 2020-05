Kirche erst ab 17. Mai

Obwohl sie früher erlaubt werden, wird es Gottesdienste in den Mannheimer Kirchen erst ab Freitag, 17. Mai, geben. Das haben die Evangelische und die Katholische Kirche gemeinsam mitgeteilt. „Wir beginnen schrittweise und mit großer Sorgfalt“, sind sich der evangelische Dekan Ralph Hartmann und sein katholischer Kollege Karl Jung einig. Dabei werde es sich zunächst auch nur um „ausgewählte Gotteshäuser“ handeln, hieß es. Auf evangelischer Seite werde man mit zwölf Kirchen beginnen, die Katholiken haben zunächst keine Zahl genannt. Derzeit erarbeiten die Gemeinden und Seelsorgeeinheiten Konzepte, welche die behördlichen Vorgaben für Abstand und Hygiene wegen der Corona-Pandemie mit den örtlichen Gegebenheiten verbinden. „Um all das zu organisieren, Liturgen entsprechend zu schulen und die Gläubigen ausreichend informieren zu können, ist der Termin 17. Mai der frühestmöglich verantwortbare Zeitpunkt“, so Dekan Jung. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020