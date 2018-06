Kirche schließt Kita-Gruppen

Anzeige

Die evangelische Kirche reduziert ihr Angebot an Kindergartenplätzen. Das hat die Kirche gestern in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Stadt Mannheim angekündigt. So solle in den kommenden Jahren bis 2021 in den Stadtteilen Sandhofen/Scharhof, Friedrichsfeld und Jungbusch jeweils eine Kindergartengruppe wegfallen. Gründe sind laut evangelischer Kirche die schlechte Situation der Gebäude und die hohen Kosten für Neubauten.

„Leider übersteigen die Kosten für diese drei Kita-Gruppen unsere Möglichkeiten“, sagt Steffen Jooß, Direktor der Evangelischen Kirchenverwaltung. Man wolle in den kommenden sechs Jahren selbst neun Millionen Euro in Kita-Gebäude investieren, mehr sei aber nicht möglich. „Unsere finanziellen Mittel reichen nicht aus, um an zwei unserer Standorte mit gleichbleibender Gruppenstärke neu zu bauen“, so Jooß. Die Kirche habe dabei alle Rahmenbedingungen geprüft – auch die städtische Förderung.

Stadt bedauert Entscheidung

Dabei solle kein Kind seinen Platz verlieren, die Einrichtungen werden nach und nach weniger Kinder aufnehmen. Betroffen sind die Kita Füllweg auf dem Scharhof, die komplett schließt. Die viergruppige Kita Wallonenstraße in Friedrichsfeld werde abgerissen und durch einen Neubau mit drei Gruppen ersetzt. In der Kita Hafenstraße im Jungbusch wird eine Gruppe wegfallen, die sich in einem angrenzenden, sanierungsbedürftigen Extragebäude befindet.