Kirche weist Grünen-Kritik zurück

Anzeige

Hintergrund ist, dass die kirchlichen Träger ihre Kita-Plätze selbst vergeben und dafür nicht das Punktesystem der Stadt nutzen. Dennoch, schreibt Hartmann, vergebe die evangelische Kirche die Plätze „transparent und nach klar definierten Kriterien“. Die seien alle öffentlich einsehbar. So würden die Plätze etwa unabhängig von der Herkunft und der Religionszugehörigkeit der Kinder vergeben. Allerdings beinhalten die Kriterien der evangelischen Kirche mehr Freiräume als die städtischen – etwa bei der Aufnahme von Kindern von Mitarbeitern.

Drei Gruppen schließen

Die evangelische Kirche hatte am Freitag angekündigt, bis zum Jahr 2021 drei Kindergartengruppen aus finanziellen Gründen zu schließen. So solle in den kommenden Jahren in den Stadtteilen Sandhofen/Scharhof, Friedrichsfeld und Jungbusch je eine Kindergartengruppe wegfallen. Gründe sind laut Kirche die schlechte Situation der Gebäude und die hohen Kosten für Neubauten. Die Einrichtungen sollen stetig weniger Kinder aufnehmen, so dass dann in drei Jahren die Gruppen geschlossen werden können.

Zwar investiere die evangelische Kirche in den kommenden Jahren neun Millionen Euro in ihre Kita-Gebäude. Das reiche aber nicht aus, um alle bestehenden Gruppen weiterzuführen. Bereits zuvor hatte es eine Debatte darüber gegeben, ob die städtischen Zuschüsse für freie Träger bei Sanierung oder Neubau von Kitas zu gering seien. Die Fördersätze waren erst im vergangenen Jahr so beschlossen worden. bro

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.06.2018