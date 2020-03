Kirchen gehen neue Wege

Zu 100. Geburtstagen kommt Dorothee Löhr normalerweise persönlich vorbei. Doch in Zeiten von Corona ist nichts normal. Also geht die Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Feudenheim neue Wege: „Ich war um elf Uhr in den Garten des Theodor-Fliedner-Heims bestellt. Da kommt mir die alte Dame mit ihrer ebenfalls schon betagten Tochter entgegen. Sie laufen unter den blühenden Bäumen bis zur nächsten Bank, alles wird gefilmt, und als ich mit meiner Trompete losspiele, öffnen sich die Fenster, Menschen singen mit, klatschen und gratulieren der Jubilarin – herzerweichend“, erzählt Löhr. Das Coronavirus schränkt das Leben auch für die Kirchen immer weiter ein.

Gottesdienste, Kirchenmusik, Gremiensitzungen, Ausstellungen, Flohmärkte, Jugend- und Altenarbeit, Kommunion, Konfirmation, Firmung – alle Veranstaltungen sind bis mindestens Mitte Mai abgesagt oder werden vorerst ausgesetzt. Auch getauft und getraut wird nicht mehr; Beerdigungen finden nur noch im kleinen Kreis statt. Die Pfarrbüros sind geschlossen, per E-Mail oder telefonisch aber erreichbar. Geöffnet haben nur noch die Kirchen selbst. Wer beten möchte, kann, solange es keine Ausgehsperren gibt, sonntags und zu bestimmten Zeiten werktags hinein.

„Mit Herzen einander näher“

Derweil suchen Geistliche nach kreativen Lösungen, um ihren Gemeindemitgliedern zu versichern: Die Kirche ist da – gerade jetzt. „Wir machen viele Angebote zum persönlichen und häuslichen Gebet, wir sollen körperlich Abstand halten, aber mit dem Herzen näher zusammenkommen“, sagt der katholische Dekan Karl Jung. So wurden virtuelle Räume zur Begegnung eingerichtet, die Seelsorge wird digitalisiert. Auf den Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und Youtube werden künftig gesungene Psalmen, Video-Impulse und Gebete angeboten. Jeden Mittag um 12 Uhr wird sich der katholische Bezirkskantor Alexander Niehues live aus der Heilig-Geist-Kirche melden und unter dem Titel „Mannheimer Mittagsläuten“ eine etwa 20-minütige Andacht senden, die auf Facebook mitverfolgt werden kann. Später wird das Ganze auch auf Youtube zu sehen sein.

Auch die evangelische Kirche stellt im Netz Angebote bereit: Die Feudenheimer Gemeinde etwa gibt jeden Freitag auf ihrer Website einen neuen geistlichen Impuls, die Johannisgemeinde auf dem Lindenhof hat einen Youtube-Kanal eingerichtet, Pfarrerin Susanne Komorowski wird am Samstagabend um 18 Uhr in der (leeren) Johanniskirche einen Gottesdienst halten, der dann als Livestream am Handy oder PC-Bildschirm mitgefeiert werden kann.

Am Sonntag um 10 Uhr läuten bei Johannis zum „Sofagottesdienst“ die Glocken, jeder kann den ausgearbeiteten Text zur Hand nehmen und „an einem gemütlichen Ort“ mit der Familie feiern. Daniel Maier, Diakon der evangelischen Gemeinde Rheinau, hat damit begonnen, Videobotschaften „Grüße aus der Kirche“ zu schicken. Wer Ideen für Gebete sucht, wird allerdings auch in der Realität fündig – die Citykirche Konkordien hat an einer Wäscheleine vor dem Gebäude Gebete auf bunten Zetteln aufgehängt, die sich Passanten mit nach Hause nehmen können; auch auf dem Lindenhof gibt es Postkarten mit einem Abendgebet zum Mitnehmen.

Auch hörbar wollen Mannheims Kirchen Gemeinschaft schaffen - jeden Abend werden um 18.55 Uhr die Glocken vieler Mannheimer Kirchen läuten und damit auf zwei Aktionen einstimmen, die um 19 Uhr beginnen: ein häusliches Gebet, für das die Gemeinden Lieder und Texte zusammengestellt haben, die in Kirchen ausliegen, sowie das von der evangelischen Kirche initiierte Balkonsingen. Italiener und Spanier haben es vorgemacht – sich ans Fenster oder auf den Balkon stellen und singen. „Der Mond ist aufgegangen“ ist derzeit der angesagte Klassiker.

Internet als neue Kanzel

Gottesdienste gibt es ebenfalls weiter. Premiere ist am Sonntag in der Citykirche Konkordien, in der Dekan Ralph Hartmann vor menschenleeren Bänken predigen wird. „Es ist ermutigend und berührend zu sehen, was da gerade alles entsteht, um zu demonstrieren: Wir machen nicht auf Depression, wir machen auf Gemeinsam, wir lassen uns nicht unterkriegen“, betont Hartmann. Die Kreativität der einzelnen Gemeinden sei beeindruckend. „Kirche ist da und geht weiter, und das in einer Intensität, die mich beeindruckt.“

Ausgestrahlt werden die vorab aufgezeichneten Gottesdienste, die künftig bis einschließlich Ostersonntag im Wechsel in einer evangelischen und einer katholischen Kirche in Mannheim abgehalten werden, vom Rhein-Neckar-Fernsehen (Sendetermin: 10 und 14 Uhr). Auch Diego Elola, katholischer Pfarrer der spanischsprachigen Gemeinde, feiert in einer Hauskapelle Gottesdienste und wird diese dann online stellen. „Das Internet“, sagt Elola, „ist eine neue Kanzel für die Kirche.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.03.2020