Kita-Gebühren für den Januar sollen erlassen werden

Mannheim.Im Frühjahr 2020 hatte der Mannheimer Gemeinderat entschieden, Eltern, die in den Monaten April, Mai und Juni keine Notbetreuung wahrgenommen hatten, die Gebühren für Kitas, Kindertagespflege und Schulkindbetreuung für diese Monate jeweils zu erlassen. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, auch mit den Gebühren für den Januar 2021 so zu verfahren. Hierüber werde der Gemeinderat in seiner Sitzung im 2. Februar entscheiden. Demnach will die Stadt Mannheim für den Monat Januar die Elternbeiträge erstatten, wenn der Kita-Platz den gesamten Monat über nicht in Anspruch genommen wurde. Auch freie Träger würden für diese Fälle wieder eine Erstattung bis zur Höhe der kommunalen Gebühren erhalten.

Laut Bildungsbürgermeister Dirk Grunert erwartet die Stadt, „dass das Land die Kommunen auch in diesem Jahr wieder unterstützt". Die kommunalen Landesverbände seien diesbezüglich mit dem Land in einer Klärung. Grunert dankt in der Mitteilung den Erzieherinnen und Erziehern und Kindertagespflegepersonen „für ihren enormen Einsatz im Rahmen der Notbetreuung“. In der Kindertagespflege werden die Kostenbeiträge analog zum Frühjahr 2020, sofern keine Notbetreuung in Anspruch genommen wird, ausgesetzt.

