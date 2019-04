Kita-Preis: Abstimmung gestartet

Gegen rund 1600 Kitas und Bündnisse hat sich das Eltern-Kind-Zentrum Kieselgrund aus Mannheim bereits durchgesetzt – die Einrichtung auf der Hochstätt steht mit neun Mitbewerbern im Finale des Deutschen Kita-Preises. Um ganz nach vorne zu kommen, braucht sie die Mithilfe der Bürger: Ab sofort können sich Mannheimer im Internet darüber informieren, was die Arbeit des Eltern-Kind-Zentrums Kieselgrund so besonders macht. In zehn Kurzfilmen werden alle Finalisten der Kategorie „Kita des Jahres“ vorgestellt. Wer die Einrichtung aus Mannheim unterstützen möchte, kann im Rahmen eines bundesweiten Online-Votings seine Stimme für die Kita abgeben. Denn die Kita, die bis 6. Mai die meisten Stimmen sammelt, wird eine Woche später auf der Preisverleihung in Berlin mit dem Eltern-Sonderpreis geehrt: Ein Jahr lang erhält die betreffende Kita ein von der Redaktion des Eltern-Magazins zusammengestelltes Überraschungspaket mit Kinderbüchern. lia

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019