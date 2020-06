Kitas: Betreuung wieder für alle Kinder

Mannheim.Die Stadt Mannheim sowie die freien Träger streben für ihre Kindertagesstätten zum 1. Juli die Rückkehr der Tageseinrichtungen für Kinder zu einem „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ an. Das teilt die Stadt mit. Was die pädagogischen Angebote angehe, sei noch keine Rückkehr zum „Normalbetrieb“ möglich, heißt es in der Mitteilung weiter. „Dennoch soll jedes Kind, das eine Kita besucht, ein Betreuungsangebot erhalten - wenn auch gegebenenfalls nicht im selben Umfang wie bislang gewohnt.“ Alle Träger gewährleisteten ab 1. Juli – „in Abhängigkeit von der jeweiligen Personalsituation – Betreuungsmodelle im Rahmen des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen“.

Die freien Träger bieten den Eltern unterschiedliche Betreuungsmodelle – entweder im bisherigen Umfang oder in reduzierter Form – an. Die Kinder werden in festen Gruppen betreut.

Für die Rückkehr des Kindes in die Tageseinrichtung müssen sich Eltern nicht gesondert anmelden. Sie können sich ab Mittwoch, 24. Juni, direkt mit der Einrichtungsleitung ihrer Kita in Verbindung setzen. Die Eltern, deren Kind in einer Einrichtung der katholischen Kirchengemeinden betreut wird, werden nach Mitteilung der Stadt gesondert angeschrieben.

Städtische Einrichtungen

In den 53 städtischen Einrichtungen erhalten der Meldung zufolge alle Kinder ein Betreuungsangebot an fünf Tagen in der Wochen - allerdings eingeschränkter als im Normalbetrieb. Nur so sei es möglich, alle Kinder wieder aufzunehmen.

Die generellen Öffnungszeiten aller Kinderhäuser sowie die Betreuungszeiten für alle Kinder täglich sollen auf maximal 8 bis 16.30 Uhr (freitags bis 16 Uhr) angepasst werden. In Krippe und Kindergarten richten die Zeiten auch nach Personal. Es gibt Ganztagesangebote, Verlängerte Öffnungszeit (VÖ: 8 bis 14 Uhr) oder Vormittagsbetreuung (VM neu: 8 bis 12 Uhr). In den Horten werden Grundschulkinder nach der Schule ab 11.30 Uhr fünfstündig (11.30 bis 16.30, freitags bis 16 Uhr), dreistündig (11.30 bis 14.30 Uhr) oder zweistündig (11.30 bis 13.30 Uhr) betreut.

Die Gebühren sollen entsprechend angepasst werden. Kinder, die die Kita im Rahmen der Notbetreuung besuchen, behalten ihren Platz.

Ab Herbst soll den Angaben der Stadt zufolge jedes Kind im Krippen- und Kindergartenbereich der städtischen Kitas zumindest das Angebot eines VÖ-Platzes (verlängerte Öffnungszeit bis 14 Uhr) sowie im Hortbereich eine fünfstündige Nachmittagsbetreuung erhalten. Zudem plane man eine Erweiterung der Randzeitenbetreuung für den Herbst. "Hierfür ist allerdings zusätzliches Personal erforderlich, um das sich die Stadt derzeit bemüht." Die Entscheidung über das Konzept treffe der Gemeinderat.