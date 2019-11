Kläger aus Waldhof-Fanszene gescheitert: Hooligan darf Ausreise zu Spielen untersagt werden

Frankfurt am Main/Mannheim.Hooligans darf die Ausreise zu einem Fußballspiel im Ausland untersagt werden. Dies entschied das Landgericht Frankfurt am Montag, hieß es in einer Mitteilung. Die Bundesrepublik Deutschland habe das Recht dazu, wenn ein deutscher Fan in der Vergangenheit im Rahmen von Fußballspielen erhebliche Gewaltdelikte begangen habe.

Der Kläger gehöre der Fanszene des SV Waldhof Mannheim an, heißt

...