Klänge und Bilder unter der Kuppel

Ein aufregendes Semester an der Popakademie neigt sich dem Ende entgegen. Bevor sich die Musikstudenten in die Sommerpause verabschieden, gibt es mit den „Summer Break Sessions“ in dieser Woche noch packende Live-Auftritte. So auch am Dienstagabend mit den Bands Vigo und Simona Miranda.

Im Kuppelsaal des Planetariums präsentierten sie vor einer Prüfungskommission ihre Abschlussprüfungen mit zwei Live-Konzerten zu Visualisierungen von Maximilian Krieger. Neben den Musikern und Popakademie-Geschäftsführer Udo Dahmen konnte Planetariums-Direktor Christian Theis dazu auch zahlreiche Zuhörer begrüßen.

Paradiesische Klänge und Gänsehaut-Momente servierte die Band Vigo. Das Trio mit den drei ursprünglich orientalischen Instrumenten Kanun (Laila Mahmoud), Oud (Dominika Alkhodari) und Percussion (Anja Sukar), ergänzt durch Cello (Leon Werner) und Gesang (Sarah Ariche aus Marokko), verzauberte das Publikum mit seinen Klängen – beim Eingangssong „Hidden“ ebenso wie bei „Mar de Vigo“, die den Eindruck eines musikalischen Dialogs entstehen ließen. Die Gruppe lieferte eine Vereinigung von Klang und den Bildern an der Planetariumskuppel. Die Kombination der Hörerlebnisse mit Visualisierung sowie Lesung von lyrischen Texten machte das Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Aufstrebende Künstlerin

Auch von Simona Miranda waren die 70 Zuhörer begeistert. Das Soloprojekt der Musikproduzentin, Singer-Songwriterin und Popakademie-Studentin Simona Miranda Melzer untermauerte, dass sie eine aufstrebende Künstlerin ist. Elektronisch, organisch, experimentell – Melzer arbeitet mit Synthesizer, Mikrofon und Computer, mit allem, was irgendwie klingt. Es sind Sphärenklänge aus einer scheinbar anderen Welt. Klänge, die faszinieren, und dann weiter bearbeitet werden. All diese Klänge komponiert Melzer dann zu tollen Songs wie „Lucifer As Girl“, präsentiert von ihr zusammen mit den Sängern Johannes Frick und Lucy Schröder. Dazu kamen die Visualisierungen von Krieger, die dieser – unterstützt vom Produktionsteam des Planetariums um Thomas Niemann – auf die Kuppel des Planetariums projizierte.

Bevor sich die Zuschauer auf den Heimweg machten, gab es noch eine Überraschung: Mitarbeiter des Planetariums ermöglichten den Gästen noch einen Blick durchs Fernrohr auf die partielle Mondfinsternis an diesem Abend. ost

