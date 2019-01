Klärung im Machtkampf

In zumindest einem Punkt ist die AfD den von ihr verachteten „Altparteien“ schon recht ähnlich. Wichtige Personalien werden im kleinen Kreis vorbereitet, bevor man sie der Partei vorlegt. Daher der nachvollziehbare Unmut einiger Mitglieder. Allerdings wäre es auch kaum möglich, die 48 Kandidaten für die Kommunalwahl komplett basisdemokratisch zu küren. Zumal die AfD in Mannheim rund 200 Mitglieder hat, von denen nicht mal die Hälfte zu Parteiveranstaltungen kommt – und vermutlich auch kaum öffentlich für den Gemeinderat kandidieren will. Viele halten ihre AfD-Zugehörigkeit geheim. Das kann man als Außenstehender für verständlich, aber auch für feige halten.

Diejenigen, die am letzten Januar-Wochenende zur zweitägigen Nominierung kommen, brauchen viel Zeit. Aber es dürfte interessant werden. Der Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos, mit dem Vorstand und speziell dessen früherem Sprecher Robert Schmidt zutiefst verfeindet, deutet seine Bereitschaft zur Kandidatur an. Dann könnte sich eindeutig zeigen, wer die Basis hinter sich hat. Doch dass die internen Konflikte dann enden, braucht keiner in der AfD zu hoffen.

Außerhalb der Partei stellt sich eine andere Frage: Geht es der AfD bei der Wahl nur um neue Pfründe? Oder will sie konstruktiv in der Lokalpolitik mitmischen? Was sie in anderen Parlamenten macht, lässt daran zweifeln.

