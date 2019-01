Klangkünstler bringt neue Erfahrungen ins Eintanzhaus

Für das Stück Myousic hat sich der Klangkünstler und Regisseur Dimitri de Perrot ins Publikum gesetzt und sich gefragt: Wo entsteht Musik – auf der Bühne oder in der eigenen Wahrnehmung? Ein Drummer und eine Klangskulptur erzählen die Geschichte einer Aufführung, eines Stücks, eines Konzerts. Dem Publikum werden neue Klangwelten eröffnet. Für die Vorstellung am Samstag, 26. Januar, um 20 Uhr im Eintanzhaus verlost der „MM “dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz,ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz)anrufen, das Stichwort „Eintanzhaus“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. has (BILD: Eintanzhuas

