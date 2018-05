Klares Bekenntnis zur Generalsanierung

Anzeige

Doch nun wolle sich die SPD „auf die Frage konzentrieren, wie die Sanierung finanziert werden kann“, so ihr Fraktionschef. Dafür seien Bund, Land und privates Engagement erforderlich. „Nur mit allen Kräften vereint können wir die notwendige finanzielle Unterstützung für das Nationaltheater erreichen. Klar ist, dass es die Stadt alleine nicht stemmen kann“, meinte Eisenhauer.

„Strahlkraft über Mannheim“

„Wir brauchen das Nationaltheater mit seiner Strahlkraft weit über Mannheim hinaus. Vor allem brauchen wir es aber für die Mannheimer“, wird Riehle in der Mitteilung zitiert. Ein generalsaniertes Haus könne und solle aber nach dem Willen der SPD „noch stärkerer Bestandteil der Stadtgesellschaft werden“, so Riehle. Die SPD wolle dieses Thema „und die bevorstehenden Aufgaben stärker in die Stadtgesellschaft hineintragen“. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.05.2018