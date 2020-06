Klares Votum für Fuchs und Weiß

Die Mannheimer Liste (ML) zieht erstmals in eine Landtagswahl. Als Kandidaten wurden am Freitagabend für den Mannheimer Norden Stadtrat Roland Weiß nominiert, für den Wahlkreis im Süden die ML-Vorsitzende Christiane Fuchs. Sie setzte sich in einer Kampfabstimmung mit 38 zu 18 Stimmen gegen Wolfgang Taubert vom Mittelstand für Mannheim durch. Der hatte im Vorfeld überraschend bekanntgegeben,

