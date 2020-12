Klares Votum für geplante Trasse

Für den Bau der geplanten Seilbahn zwischen dem Luisenpark und dem Bundesgartenschau-Gelände auf Spinelli kann die Buga-Gesellschaft jetzt das sogenannte Planfeststellungsverfahren beantragen. Der Hauptausschuss des Gemeinderats hat mit großer Mehrheit für den vorgesehenen Trassenverlauf der Seilbahn votiert. Gegenstimmen gab es von den Fraktionen Freie Wähler/Mannheimer Liste (ML) und FDP/Mittelstand für Mannheim.

Die Seilbahn soll die beiden Buga-Standorte während der Veranstaltung im Jahr 2023 verbinden. Die Buga-Gesellschaft hatte in der Sitzung nochmal erklärt, wo die zehn Seilbahn-Pfeiler – jeweils zwischen 30 und 45 Meter hoch – stehen sollen. Einer ist wie berichtet noch im Luisenpark vorgesehen, zwei südlich des Neckars bei den Tennisplätzen und in Ufernähe. Es folgen zwei Stützen im Pfeifferswörth – diese sind so hoch, dass die Seilbahn Feudenheimer Straße, Riedbahn-Strecke und das Gelände der Schützengesellschaft gut überqueren kann. In der Feudenheimer Au sind dann drei Stützen vorgesehen, auf dem Spinelli-Areal selbst werden sich zwei Pfeiler befinden.

Um die Au herum?

Die Seilbahn an sich finde ihre Fraktion gut, so Stadträtin Birgit Reinemund (FDP). „Die Streckenführung lehnen wir allerdings ab.“ Die Pfeiler in der Au hält die FDP für einen „massiven Eingriff“, auch wegen des Einsatzes der Maschinen beim Bau der rund 25 Quadratmeter großen Fundamente. Reinemund wollte in der Sitzung wissen, ob man die Seilbahn nicht um die Au herumführen könne. Die Buga-Gesellschaft bezeichnete eine solche Abweichung von der Luftlinien-Verbindung allerdings als zu teuer. Auch Achim Weizel (ML) stören die Pfosten im Landschaftsschutzgebiet Au. Er hält Spinelli nach wie vor als ungeeigneten Ort für eine Buga, auch weil es dort kaum Parkplätze gebe.

Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach will die Unterlagen zur Planfeststellung „noch in diesem Jahr“ beim Regierungspräsidium einreichen. Vom Spätsommer 2022 an sollen die Stützen dann montiert werden. Errichtet, betrieben und nach der Buga wieder abgebaut wird die Seilbahn von der österreichischen Firma Doppelmayr. Die Fundamente für die Pfeiler sollen nach der Buga bis zu einer Tiefe von 1,50 Meter entfernt werden – die drei Fundamente in der Feudenheimer Au komplett.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020