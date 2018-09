Klares Votum für Karl Jung

Karl Jung bleibt katholischer Stadtdekan in Mannheim. Er wurde am gestrigen Donnerstagabend wiedergewählt. Von 69 möglichen Stimmen bekam er 61 Ja-Votierungen. Es gab vier "Nein" und genau so viele Enthaltungen. Der 52-Jährige hatte sich nach seiner ersten, sechs Jahre umfassenden Amtszeit erneut um die Position beworben. Bei der Wahl gab es nur einen Kandidaten. Das hatte bereits Erzbischof

