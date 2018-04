Klarinettistin Irith Gabriely mit Colalaila im John Deere Forum

Anzeige

Das Klezmer-Ensemble Colalaila bringt am Sonntag, 15. April, jüdische Klänge in das John Deere Forum. Neben der Klarinettistin Irith Gabriely kommt Norman Reaves mit Violine, Stefan Welsch spielt Violoncello, Peter Przystaniak sitzt am Klavier und Special Guest Anja Stroh singt Mezzosopran. Gemeinsam ergeben die Musiker ein Ensemble mit intensiver und temperamentvoller Musik. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten. Heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Klezmer“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. ham/Bild: Allegra