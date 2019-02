„Das wilde, bunte Durcheinander, dass die Stadt brodelt, dass viel passiert“ – das schätzt Ilka Sobottke an Mannheim, daher liebt die gebürtige Norddeutsche die Quadrate, daher will sie hier nicht mehr weg. Schließlich erhält sie am Sonntag auch die höchste Auszeichnung, die Mannheim zu vergeben hat – den Bloomaulorden. Dabei ist sie als Schülerin gehänselt worden, weil sie den Kurpfälzer Dialekt nicht konnte.

Doch um Dialekt geht es beim Bloomaulorden nicht. „Sie spricht Klartext mit viel Humor und Aufrichtigkeit“ – so hat das Verleihungskomitee die Ehrung der „dynamischen Frau“ begründet. Sie freut sich „sehr darauf“, wie Sobottke bekennt, will die Ehrung aber, ganz bescheiden, lieber als eine Auszeichnung für ihr ganzes Team begreifen.

Das ist oft bei ihr zu Gast, denn sie kocht gerne und gut. Sobottke wohnt ganz oben, in einem Haus gegenüber der Konkordienkirche, hat eine herrliche Aussicht auf ihren Turm, aber auch die Gegend und den Schulhof. „Ich kann die Kinder brüllen hören, man kann die Uhr danach stellen, wann Pause ist“, erzählt sie.

Seit gut 20 Jahren lebt sie jetzt hier, mitten in der City. „Ich habe die ganzen Veränderungen erlebt“ – positive und negative Entwicklungen: „Es ist schon sehr anders geworden“, stellt sie fest. Als sie hierher zog, war noch die Abendakademie in der Nachbarschaft, „aber auch der Straßenstrich“.

Vorher bestimmten Kontraste ihr Leben als Pfarrerin. Sie war erst in Italien tätig, dann ein Jahr in Binau, einem kleinen Ort im Neckar-Odenwald-Kreis. „Aber es war klar, dass ich nach Mannheim wollte, das fand ich von allen Städten innerhalb der Evangelischen Landeskirche am interessantesten“, so Sobottke: „Ich wollte in die urbane Stadt!“

Als Kind in die Kurpfalz

In Norddeutschland geboren, kam sie schon als kleines Kind mit den Eltern in die Kurpfalz, nach Lützelsachsen. Der Grund war die Schiffbaufirma Rheinhold & Mahla, für die der Vater – ein Schiffbauingenieur – arbeitete. Die hatte zeitweise ihren Firmensitz in Mannheim.

Ihre Kindheitserinnerungen sind „fürchterlich“, sagt Sobottke. Der Grund: der Dialekt. „Ich habe die Lehrer nicht verstanden, ich wusste nicht, was die sprechen, das war echt eine harte Nuss!“ Die Deutsch-Lehrerin habe sie „vorgeführt, dass ich nicht korrekt lesen kann“. Auch auf dem Schulhof sei es schlimm gewesen, „zum Glück hatte ich einen großen Bruder, der mich verteidigt hat!“

Religion spielte in der Familie keine große Rolle. Der Vater, mit 17 Jahren aus der DDR geflüchtet, fand zwar eine Heimat in einem Posaunenchor, die Mutter aber ließ sich erst drei Wochen vor ihrem Tod taufen. „Und mein Bruder und ich wurden erst getauft, als wir in den Süden zogen – weil die Eltern Angst hatten, dass wir sonst in der Schule gemobbt werden“, erzählt Sobottke.

Fasziniert von Bibel und Pfarrer

Aber als Jugendliche haben sie dann die Geschichten aus der Bibel, die sie im Konfirmandenunterricht hörte, ebenso fasziniert wie der Pfarrer: „Er war kräftig engagiert für Frieden und Umwelt, das hat mir sehr gefallen!“ Kirche sei für sie „Ort der Begegnung“ geworden: „Wir organisierten Freizeiten und Demos, waren gegen Atomwaffen und Atomkraftwerke und fuhren in die DDR zu unserer Partnergemeinde“. Nach dem Abitur entschied sie sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr, kam in die Kirche nach Hilsbach-Weiler (Sinsheim) – und fand es schrecklich. Genau in dem Moment reifte aber in ihr der Entschluss, Pfarrerin zu werden. „Ich hatte das Gefühl, man darf die Kirche nicht solchen Leuten überlassen, ich muss die Kirche retten!“, denkt sie zurück. Was sie dort erlebt habe, sei „ganz eng“ gewesen, „eine Stunde Kampfbeten, ständig die Drohung mit Tod und Teufel!“ Dabei, so ihre Überzeugung, sei die Botschaft Jesu „doch etwas Tröstendes, Verheißungsvolles!“

Diese frohe Botschaft zu verkünden – daher sei sie Pfarrerin geworden. „Ich halte mich für sehr fromm – auf meine Weise“, sagt sie: „Ich glaube aus tiefstem Herzen und bin sicher, dass das befreit!“ Das schließt für sie enge Kontakte zu Muslimen und Juden ein, für die sie sich – etwa bei der „Meile der Religionen“ in den Quadraten – engagiert, aber natürlich auch die Ökumene.

Ihre halbe Stelle läuft aus

„Aber es gibt immer Momente, in denen ich heilfroh bin, dass ich evangelisch bin“, betont sie: „In der katholischen Kirche könnte ich meine Schnauze nicht so aufreißen!“ Die evangelische Kirche sei freier, weiter, offener“, auch nicht so hierarchisch: So sei sie „ nur meinem Ordinations-Gelöbnis, meinem Gewissen, Gott und dem Ältestenkreis verpflichtet“, deutet sie an, dass sie sich auch gerne mal mit Vorgesetzten anlegt: „Ich sage, was ich denke. Auch wenn es jemanden stört, und das gelingt mir ziemlich oft.“ Derzeit kämpft sie, dass sie in Mannheim bleiben darf – denn zumindest ihre halbe Stelle, die als Studentenpfarrerin, läuft im Sommer aus.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019