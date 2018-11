„Klartext“ über Zukunft der Rente

„Wie wir im Hier und Jetzt unsere Zukunft verspielen“ – unter diesem Titel organisieren die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen und Heidelberg gemeinsam eine Veranstaltung ihrer Reihe „Klartext“. „Demografischer Wandel, digitale Revolution und ökologischer Raubbau schreiten voran, während Deutschland mit Stillstand und Klientelpolitik glänzt“, kritisieren die unter 40 Jahre alten Unternehmer und Führungskräfte in Betrieben der Industrie- und Handelskammer. Daher wollen sie sich mit dem Generationenvertrag befassen und haben dazu am Donnerstag, 15. November, 19 Uhr, in die Mannheimer Friedrich-List-Schule (C 6, 1) als Gastredner den Demokratieforscher und Publizisten Wolfgang Gründinger eingeladen. Er prangert die – wie er es nennt – „Alte-Säcke-Politik“ an und kämpft für ein Umdenken vor allem bei jüngeren Generationen, deren Zukunft „rigoros verheizt und aufs Spiel gesetzt“ werde.

Der Eintritt ist kostenlos, es ist jedoch eine Anmeldung über die Internetseite www.wirtschaftsjunioren.org oder per E-Mail an info@wirtschaftsjunioren.org erforderlich. pwr

