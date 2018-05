Klassik auf den Kapuzinerplanken

Anzeige

Einen Vorgeschmack auf ihr Konzert am Sonntag, 6. Mai, um 19 Uhr im Rosengarten geben die Mannheimer Philharmoniker am Tag zuvor unter freiem Himmel. Am Samstag, 5. Mai, um 14.30 Uhr treten die jungen Musiker unter Leitung ihres Dirigenten Boian Videnoff auf den Kapuzinerplanken auf und spielen die Symphonie Nr. 8 „Die Große“ von Franz Schubert, die dann am Sonntag zusammen mit dem Doppelkonzert für Violine und Cello von Brahms erklingt. Initiiert hat den Auftritt auf den Kapuzinerplanken das Modehaus Engelhorn, das von Beginn an die Mannheimer Philharmoniker unterstützt hat. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird der Auftritt in das Modehaus Engelhorn vor den Burberry Shop im Erdgeschoss verlegt. Kostenfrei und ohne Eintritt ist er in jedem Fall. pwr