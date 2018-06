Klassiker und neue Attraktionen

Anzeige

Am Mittwoch, 24. Oktober, öffnet der Harald Wohlfahrt Palazzo bereits zum 20. Mal auf dem Europaplatz am Planetarium seinen Spiegelpalast. In einer außergewöhnlichen Inszenierung treffen dann an 126 Spieltagen die größten Publikumslieblinge der vergangenen 20 Jahre auf spektakuläre neue Attraktionen.

Dabei erfindet sich der Palazzo auch in dieser Saison wieder einmal neu. Bereits vier Monate bevor der erste Vorhang fällt und das erste Vier-Gang-Gourment Menü von Meisterkoch Harald Wohlfahrt serviert wird, sind knapp 15 000 Karten im Vorverkauf weggegangen.

Buchung im Internet Tickets für Palazzo-Show und Menü sind ab 69 Euro unter der Hotline 01805/609030 erhältlich. Infos und Buchung auch unter www.palazzo-mannheim.de. Die Show beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen beginnt die Show bereits um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Montags sowie am 24. Dezember 2018 und 1. Januar 2019 ist spielfrei. Durch ein neues Ticketsystem, für dessen Realisierung eine hohe sechsstellige Summe investiert wurde, soll es für Stammgäste online noch einfacher werden, Tickets zu reservieren. Nach der Saison wollen die Palazzo-Macher wieder ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden und spenden einen Betrag unter anderem an das therapeutische Reiten des Reiter-Vereins Mannheim und an die Bülent-Ceylan-Stiftung. Insgesamt rechnen die Palazzo-Macher in der Saison 2018/19 mit über 50 000 Besuchern. MC

Videowürfel unterm Zeltdach

Gestern stellten die beiden Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann (Geschäftsführer Radio Regenborgen) beim langjährigen Technikpartner Epicto in Edingen-Neckarhausen die Künstler der Jubiläumsshow vor. Die Wahl des Ortes war kein Zufall, denn technische Details werden in der kommenden Palazzo-Saison eine gewichtige Rolle spielen: Unter anderem wird optisch ein unter dem Zeltdach zentral platzierter Videowürfel für beste Sicht von allen Plätzen sorgen, und die Soundboxen werden für einen perfekten Klang unter dem Zeltboden eingebaut.