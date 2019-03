Klassisches Konzert in der Pfingstbergkirche

Werke von Georges Bizet, Franz Lehár, Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Offenbach, Johann Strauss und anderen sind beim Opern- und Operettenkonzert des Richard-Wagner-Verbands am Sonntag, 17. März, um 16 Uhr in der Pfingstbergkirche im Waldblick 30 zu hören sein. Dann musizieren unter anderem Robert Frank (Violine), Irakli Kakhidze (Tenor), Evgeniia Selina (Sopran, links im Bild), Ilya Lapich (Bariton, rechts im Bild), Wolfgang Neumann (Tenor) und Julia Pastor (Sopran) unter dem Titel „Stipendiaten singen für Stipendiaten“. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Pfingstbergkirche“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: RWV)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.03.2019