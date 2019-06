Klatsch und Tratsch wird künftig bestraft. So will es der Bürgermeister einer philippinischen Stadt. Wer dort Gerüchte über seine Mitmenschen verbreitet und herumerzählt, wird zur Kasse gebeten. Beim ersten Mal kostet es umgerechnet 3,50 Euro. Und man muss einige Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und für andere etwas Gutes tun. Wenn man dann nicht daraus lernt und ein weiteres Mal erwischt wird, wird es teuer. In einigen Stadtvierteln haben sie das neue Verfahren bereits getestet und finden: Das hilft. Es tut dem Miteinander gut. Also soll es nun auf die ganze Stadt ausgeweitet werden. Ich habe zwar keine Ahnung, wer das wie kontrollieren will, aber die Idee finde ich echt hinreißend!

Im Neuen Testament (Epheser 4, 29) lese ich, wie es ohne Klatsch und Tratsch gehen kann: „Redet, was gut ist, was aufbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören.“ Das ist schon eine Ansage. Es geht nicht nur darum, nichts Schlechtes zu verbreiten. Ich soll einen Schritt weitergehen und Gutes verbreiten. Etwas, was anderen weiterhilft, was sie aufbaut und ein Segen für sie werden kann. Und selbst dazwischen gehen, wenn ein Einzelner oder eine ganze Gruppe Opfer von Klatsch und Tratsch wird. Bei denen nachfragen, die so etwas verbreiten: „Woher weißt du das? Bist du sicher, dass das stimmt, was du da verbreitest? Oder erzählst du einfach nur weiter, was du irgendwo aufgeschnappt hast, und hast eigentlich keine Ahnung?“

Lästern ist einfach

Der Bürgermeister auf den Philippinen will das seinen Einwohnern einschärfen – dass sie besser achtgeben, wie sie miteinander umgehen. Sie sollen aufmerksamer werden: „Was erzähle ich eigentlich herum? Stimmt das, was ich über meinen Nachbarn oder die Kollegin oder den Schwager verbreite?“ Es ist ja so einfach, über andere herzuziehen und zu lästern. Ein Schwätzchen am Gartenzaun, ein paar Klicks bei Facebook, ein paar Andeutungen in der Kaffeepause. Und schon macht es die Runde. „Hast du schon gehört?“

Vor Jahren habe ich in diesem Zusammenhang eine Geschichte gehört, an die ich seither oft gedacht habe. Ein Mann verbreitet Klatsch und Tratsch über seinen Nachbarn. Irgendwann tut es ihm dann doch leid und er entschuldigt sich. Der andere nimmt ihn mit auf den Kirchturm. Dort schüttelt er ein Federkissen aus. Die Federn fliegen in alle Richtungen davon. „Sammel sie ein“, fordert er den Nachbarn auf, der über ihn hergezogen hatte. Der schüttelt ratlos den Kopf. „Genauso wenig kannst du die schlechten Worte einfangen, die du über mich verbreitet hast.“

Worte können weh tun

Die Geschichte mahnt mich: Denk darüber nach, was deine Worte anrichten können. Es ist gut, wenn einem hinterher etwas leidtut – aber dem Menschen, über den man schlecht geredet hat, hilft es wenig. Für ihn ist es zu spät. Ich kann die Worte nicht wieder einfangen, sie nicht rückgängig machen.

Nicht über einen anderen Menschen herziehen: Das ist schonmal ein guter Anfang. Aber es braucht mehr, erinnern mich die alten Worte aus der Bibel: „Redet, was gut ist, was aufbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören.“ Ich bin sicher: Auch heute werde ich dazu reichlich Gelegenheit haben.

Ute Haizmann

Evangelische Pfarrerin

in Weinheim

