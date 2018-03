Anzeige

Erst einmal den nächsten Schritt bedenken: Welche Schule wird sie denn nach der vierten Klasse besuchen? „Auf das Feudenheim-Gymnasium, weil ich meine Freunde noch sehen will.“ Ein weiter Weg von ihrem Zuhause auf dem Waldhof. „Ja, aber wir fahren mit dem Auto – ich bin in Feudenheim auch schon in den Kindergarten gegangen.“ Ihre Freunde sind Franka ganz besonders wichtig.

Wenn ihre Eltern sie zur Schule fahren, hört das Mädchen gerne Hörspiele. Geschichten um die Detektivinnengruppe „Die Drei !!!“. „Sie lösen richtig schwere Fälle wie zum Beispiel einen Banküberfall.“ Manchmal hört sie zusammen mit ihren Eltern auch einfach „Klaviermusik“. Ob sie klassische Klänge gerne mag? „Eigentlich meine Eltern, aber manchmal gefällt mir das auch richtig gut.“ Lieber hört sie aber die Beatles. Tatsächlich – Franka spricht von der britischen Popband, die in den 1960er Jahren erfolgreich war. „Wir haben sogar den Film der Band zu Hause – am Anfang halte ich mir da aber die Augen zu.“ Die Rede ist von dem zweiten Spielfilm der vier Musiker „Hi-Hi-Hilfe“ aus dem Jahr 1965, in dem zu Beginn Leute mit Messern auftauchen.

In einem von Pflanzen umgebenen Haus lebt die Grundschülerin mit ihren Eltern. Neben einem großen Holzspielhaus im Wohnzimmer – es ist etwa zwei Meter hoch und breit – erzählt sie wie eine Erwachsene von sich. Die anfängliche Nervosität ist wie weggeblasen. „Manchmal habe ich Freunde oder meine Cousinen zu Besuch, dann spielen wir in dem Haus.“ Sie hat dieses Spielhaus bekommen, als sie noch klein war. „Ich wollte mich aber immer noch nicht davon trennen.“ Einmal wird es zu einem Restaurant umfunktioniert, ein anderes Mal dient es als Haus einer Familie. „Oder wir spielen, dass wir in ein Schwimmbad springen.“

Bei alldem, was Franka in ihrer Freizeit macht, wird fast klar, warum die Grundschülerin so kreativ ist. Viele Eindrücke prägen bekanntlich das Vorstellungsvermögen. Das hat das aufgeweckte Kind mit ihrem „MM“-Osterbild bewiesen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.03.2018