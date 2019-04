Klavierklänge und Operetten

Am morgigen Sonntag laden Pianistin Anna Panagopoulos, Sopranistin Kira Petry und Mezzosopranistin Angela vom Hoff ab 16 Uhr zu „Le Donne Mobili“ in den Saal der Abendakademie nach U 1 ein. Die drei Musikerinnen werden Arien, Kanzonetten, Kammerduette und Klavierwerke von Purcell, Vivaldi, Rossini, Saint-Saëns, Gounod, Fauré sowie Chausson vortragen. Ein weiteres Konzert, das Opernsängerin Edith Jaeger gewidmet ist, findet am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr statt. Jaeger gehörte von 1953 bis 1970 dem Opernensemble des Nationaltheaters an. Nach ihrer Bühnenkarriere wirkte sie als Gesangspädagogin unter anderem an der Abendakademie. Das Konzert ist eine Hommage zum 101. Geburtstag und füllt mit Melodien aus Musicals, Operetten und Opern den Abend. ate

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.04.2019