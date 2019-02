Klavierkonzert mit einer Portion Humor

Seit mehr als 20 Jahren überraschen die Allgäuer Marcel Dorn und Stephan Weh als „Pianotainment“ mit neuen Klavier-Interpretationen. So kommen sie auch nach Mannheim: Am Donnerstag, 7. Februar, um 20 Uhr zeigen sie im Musikkabarett Schatzkistl ihr Können. Die Allgäuer blasen laut Kulturnetz Mannheim-Rhein-Neckar „mit ihren fulminanten vierhändigen Arrangements den Staub von jedem Flügel und nehmen mit einer Portion Humor klassische Pianisten-Allüren aufs Korn“. Das Ergebnis: tolle Musik-Unterhaltung mit Highlights aus Klassik, Filmmusik, Pop, Jazz und Blues. Für das Konzert am Donnerstag, 7. Februar, verlost der „Mannheimer Morgen“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Pianotainment“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. ena

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.02.2019