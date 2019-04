Kleidung verladen

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen fünf Männer, die in Käfertal Kleidungsstücke aus einem Altkleidercontainer genommen haben sollen. Die Verdächtigen sind zwischen 19 und 51 Jahre alt. Nach Polizeiangaben von gestern beobachteten Zeugen kurz nach 22 Uhr, wie eine männliche Person in den Container stieg, um anschließend die Kleidungsstücke durch die Klappe nach außen zu reichen. Dort verstauten weitere Männer die Kleidung in einem geparkten Auto mit rumänischem Kennzeichen.

Die Zeugen benachrichtigten umgehend die Polizei, die drei der Männer noch am Altkleidercontainer festnehmen konnte und einen weiteren in Tatortnähe. Der fünfte wurde von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er weiterhin Kleidungsstücke aus dem Container warf – er wurde ebenfalls festgenommen. Die Verdächtigen wurden zunächst aufs Polizeirevier Käfertal gebracht.

Nach Erfassung der entwendeten Kleidungsstücke und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die fünf Männer wieder freigelassen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019