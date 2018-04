Kleine Autos – trotzdem zu laut

Anzeige

Nicht nur mit großen Sportkarossen namhafter Hersteller sind die sogenannten Auto-Poser unterwegs – die Polizei meldete gestern zwei Fälle, in denen die Fahrer von Kleinwagen wegen lärmenden Fahrens angehalten wurden. Der Fahrer eines Fiat 500 wurde verwarnt, weil er in der Nacht auf Freitag in Oststadt durch seinen Fahrstil unnötigen Lärm verursacht hat. Einen Opel Corsa stellten die Beamten in der gleichen Nacht sogar sicher. Der Fahrer war zu schnell unterwegs, bei der folgenden Kontrolle in der Industriestraße stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Sie führten dazu, dass der Opel deutlich lauter war als erlaubt. Dadurch erlosch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, der Corsa wurde zur gutachterlichen Überprüfung sichergestellt. bro/pol